Ala dos Namorados atua ao vivo na redação do JN

A Ala dos Namorados, que celebra 25 anos de carreira, vai atuar, esta segunda-feira, ao vivo na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto a partir das 15.30 horas no Facebook e no Instagram.

A banda assinala o 25.º aniversário com um concerto no dia 13 de outubro no Coliseu de Lisboa, onde vai recordar os seus maiores êxitos num espetáculo exclusivo para os fãs.

O concerto contará com as participações especiais de artistas como António Zambujo, Carlão, Rui Veloso ou Shout e será uma oportunidade para reunir em palco a formação original da banda. A Nuno Guerreiro e Manuel Paulo, juntar-se-ão João Gil e Moz Carrapa, naquele que será um dos momentos mais marcantes da noite.

Influenciada pela canção ligeira portuguesa, o jazz e o fado, a Ala dos Namorados assina temas de êxito como "Caçador de Sóis", "Solta-se o beijo" ou os "Os loucos de Lisboa".

A 9 de novembro, a banda atua no Coliseu do Porto com a sua digressão comemorativa "ADN 25 Anos".