Albano Jerónimo sobe a palco com "Veneno" em Famalicão

Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Um apontamento de humor abre o espetáculo que expõe uma narrativa grotesca através de um pai que, depois de matar a mulher e o amante, sequestra os três filhos. Sem conseguir aceitar a realidade, este pai de 49 anos, desempregado, fala do universo familiar e das problemáticas sociais.

A peça teatral "Veneno", do Teatro Nacional 21, estreia esta sexta-feira, na Casa das Artes de Famalicão. Construída a partir de um texto de Cláudia Lucas Ché,u aborda a falência social e a extinção da família. "Uma das grandes questões do texto é a entidade família estar na falência, o modelo tradicional da família não está funcional", nota a autora.

A peça desenvolve-se a partir dos delírios deste pai, uma personagem interpretada por Albano Jerónimo, que não consegue aceitar a realidade. A história vai se desenrolando através do seu discurso, numa linguagem grotesca, entre um mundo de horror e humor.

Apesar do texto ter sido escrito em 2015, a autora diz que a temática se mantém atual. O texto, refere, começou por ser "uma questão mais centrada na questão familiar", mas "inevitavelmente está ligada à questão da urbanidade e do subúrbio como ação".

"Veneno "foi escrito a partir de narrativas factuais verídicas, recolhidas num universo cosmopolita contemporâneo. 51% da população mundial encontra-se, neste momento, a viver em espaços urbanos - por razões económicas, melhoria das condições de vida, oferta de trabalho, entre outras.

"Este texto é altamente sexista, homofóbico e racista e o nosso intuito é expor estas temáticas e situações ou formas de pensar", refere o ator, acrescentando que é um "ponto de partida" para falar do "contexto suburbano".

"Quisemos expor estas subculturas que são corpo destas grandes metrópoles. Por exemplo, Lisboa está a sofrer algo transformador, no centro de Lisboa não temos lisboetas, as pessoas estão a ir para os subúrbios, que refletem as realidades", explicou Albano Jerónimo. Acrescentou ainda que o intuito é promover um debate para "expor estas questões de uma forma mais cimentada".

Esta sexta e sábado, a peça sobre ao palco da Casa das Artes de Famalicão. Nos dias 8 e 9 de novembro, estará no Teatro Viriato, em Viseu, e a 23 em Ovar. Alexandra Lopes