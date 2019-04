Alejandro Sanz internado com pneumonia

Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor espanhol Alejandro Sanz está hospitalizado com uma pneumonia. O músico teve de cancelar todas as iniciativas de promoção do seu novo álbum "El disco" que está a partir desta sexta-feira, dia 5, disponível nas plataformas.

"Uma pneumonia obrigou-me a suspender temporariamente as atividades programadas para #ElDisco. Os meios, os meus fãs esperavam-me e não há nada pior do que não chegar onde és esperado. Dentro de uns dias estarei a 1000% para a digressão e entedereis porque este álbum se chama #Eldisco. Adoro-vos" , escreveu o cantor no Twitter.

"El disco" conta, entre outros temas, com um dueto com a estrela Camila Cabello, intitulado "Mi persona favorita".

"Não é segredo que fui fã dele a vida inteira, e o convite deixou-me petrificada, sem poder esperar um minuto mais para apanhar o primeiro avião para Miami!!! Alejandro, as tuas músicas têm sido banda sonora da vida da minha família e da minha, desde sempre, e agora tenho o privilégio de te chamar de amigo e colaborador (eu ainda não acredito!!!)", escreveu Camila nas redes sociais.