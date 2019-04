Alfredo Cunha lança livro fotográfico do 25 de Abril

Delfim Machado Hoje às 11:48 Facebook

O dia em que o destino de Portugal mudou, pela lente de um dos melhores, que lá estava para o gravar em fotografia. É o que propõe Alfredo Cunha, repórter fotográfico, no livro "25 de Abril, 45 Anos", editado este mês pela Tinta da China.

Esta publicação de Alfredo Cunha celebra os 45 anos da revolução dos cravos e é composto pela memória histórica, política e afetiva de toda uma geração. Ali está o célebre "olhar que interpela" no retrato de Salgueiro Maia no Largo do Carmo, com honras de capa do livro, mas também outras imagens que eternizam a revolução de abril.

Alfredo Cunha era, naquela manhã de abril, um jovem repórter fotográfico a dar os primeiros passos numa carreira que viria a ter mais de quatro décadas. Apesar da vastidão de trabalhos notáveis que fez ao longo dessa carreira, tendo sido fotógrafo pessoal de Mário Soares, é pelo trabalho do 25 de Abril que muitos o reconhecem. "Poucas pessoas têm a sorte de serem lembradas pelo dia mais feliz da sua vida", desabafa.

Quatro das imagens são destacadas no prefácio do jornalista Adelino Gomes, que as caracteriza: "Escreveram e representaram a mais bela peça de inspiração coletiva em tempo real que me foi dada a ver e viver - a Operação Fim do Regime".