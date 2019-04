Alguma vez roubaste alguém?

Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:38 Facebook

Vou tratar-te por tu, quero lá saber se nunca te vi, se não te conheço, se tens medo ou até nojo, sim, por tu, vou olhar-te na cara, olhos nos olhos, tu não sabes o que isso é, os ricos nunca olham os outros nos olhos, olho para os teus olhos e tu olhas para os meus pés, tens vergonha ou outra coisa qualquer, se calhar nem estás habituado a parar para olhar, já olhaste para ti?, vou tratar-te por tu, vais ficar chocado, mal-educado, julgarás, és sempre tão bom a julgar, não és?, mas sim, vou tratar-te por tu, não é assim que tu, branco, esperas ser tratado por um negro da favela, um negro de pés descalços e corpo suado, o cheiro a cansaço a bater no teu perfume, tu que passas carregado de joias e relógios e enfeites, olhos colados ao telemóvel topo de gama, a carteira cheia de todas as coisas supérfluas do mundo, não é assim que tu esperas ser tratado?, talvez até assaltado, aceleras o passo, não vá correr atrás de ti, ou então não, finges que está tudo bem, que é tudo normal, que é normal veres pessoas na rua a dormirem amontoadas umas nas outras, as costas a servirem de almofada, as pernas de colchão, o céu de teto, não são indigentes, não são mendicantes, são pessoas que trabalham duro, que trabalham no duro, não ouves os ossos a ranger?, o corpo vencido, prostrado a chegar ao chão, o esgotamento até à morte, nada disto te perturba?, as gargantas secas, os gemidos abafados?, olhas mas não vês, não sabes nada desta dor, achas que sabes, não sabes nada, não percebes de que fatia da alma sai a alegria, a energia para dançar depois de dez, doze, mais?, horas de trabalho árduo seguidas, que dança pode aliviar o abismo de um trabalho insano, escravizado, desumano, queres lá saber, são doidos, somos todos, queres a obra pronta a tempo da vaidade, os grandes acontecimentos do mundo no ringue da vanglória fátua, que farias se pelo meio te caísse nos braços, se te pedisse colo?, abriras a carteira, a porta do coração, que bondade te assomaria, ou serias só os restos do teu enjoo, da tua repulsa, do teu julgamento, da tua indiferença, se dependesse ti encontraria o chão?, ou o calão indignado de quando te tiro o que tens a mais para que outros tenham de menos, alguma vez deste por ti a pensar no desequilíbrio?, na tua responsabilidade pela assimetria, não te enganes, não há inocentes, sentes o desconforto de quando te toco, o pânico de quando te vou direto ao bolso das calças, do casaco, e te pego na carteira, no telemóvel, no relógio?, tu achas que nunca roubaste ninguém, acreditas mesmo nisso?, experimenta sentir o que sente quem foi roubado, despojado, subtraído da igualdade que nos prometem nos livros, na lei, na adolescência. Talvez passes por isto que não te pertence com vontade de chorar, talvez sintas um murro no estômago depois de te fechar meia hora numa sala de realidade de onde não podes sair, talvez nem consigas falar, mas e amanhã? Vai fazer o quê com isto?

Alice Ripoll nasceu no Rio de Janeiro, tem 40 anos, é coreógrafa, nunca antes coreografara qualquer contexto social, por alguma razão nunca sentira a pulsão da mensagem política. Fê-lo pela primeira vez em "aCORdo", a peça sobre o que sobra da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foi apresentada este domingo na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, e que repete dia 1 de maio, no Mira Artes Performativas, no Porto (17 horas), no dia 2, no Gaiurb, em Gaia (19 horas) e dia 5, em Serralves, outra vez no Porto (17 horas). A lotação é limitada a 40 pessoas por sala, o murro é extensível por contágio.