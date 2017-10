Ontem às 21:58 Facebook

Twitter

Partilhar

"Learning to fly" ou "Free Falling" são apenas dois dos muitos temas de sucesso interpretados por Tom Petty, músico norte-americano hospitalizado, esta segunda-feira, em Los Angels, nos EUA, após um ataque cardíaco.

"Learning to Fly", do álbum "Into The Great Wide Open", de 1991, é uma das músicas mais conhecidas de Tom Petty.

Dois anos antes, Tom Petty and The Heartbreakers tinham lançado o álbum "Full Moon Fever", com sucessos como "Free Falling" ou "Feel a Whole Lot Better".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Do álbum de estreia, em 1977, destaque para "American Girl". Três anos depois, em "Damn The Torpedoes", nova rapariga de sucesso, com "Here Comes My Girl".

Entre tantas músicas inesquecíveis do rock dos anos 80 e 90, destaque, ainda, para "All Mixed Up", do álbum "Let Me Up (I've Had Enough)", de 1987.

E, ainda, "I Won't Back Down", do mesmo "Full Moon Fever", de 1989.