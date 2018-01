Alice in Chains atuam a 14 de julho no festival Alive

Hoje às 16:19 Facebook

Os norte-americanos Alice in Chains regressam a Portugal no verão para um concerto no festival Alive, que decorre de 12 a 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, foi anunciado esta quarta-feira.

Os Alice in Chains, "que se encontram neste momento a preparar o sexto álbum de estúdio, têm passagem garantida por Portugal dia 14 de julho no NOS Alive", juntando-se "no palco NOS aos gigantes Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand e MGMT", refere a promotora Everything is New, em comunicado.

A banda pertence ao "movimento grunge", que surgiu na década de 1990 na cidade norte-americana de Seattle, do qual fazem também parte, entre outros, Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam. Os Alice in Chains surgiram em 1987, fundados por Layne Staley (vocalista) e Jerry Cantrell (guitarrista).

Layne Stanley morreu em 2002 e a banda estreou-se ao vivo em Portugal quatro anos depois, no festival Super Bock Super Rock, tendo regressado em 2010, dessa vez no NOS Alive.

Os bilhetes para o dia em que atuam os Alice in Chain já estão esgotados, tal como os passes de três dias, estando apenas disponível um passe de dois dias (12 e 13 de julho).

Do cartaz do NOS Alive fazem também parte, entre outros, Eels, Snow Patrol, At The Drive In, Chvrches, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Marmozets, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.