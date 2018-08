Alunos de Matosinhos com a Orquestra de Jazz vão à "Grande Pesca Sonora"

Dália Magalhães 23 Maio 2018 às 13:45 Facebook

Os alunos das escolas secundárias Augusto Gomes, Gonçalves Zarco, Jardim Escola João de Deus e da Escola de Música Óscar da Silva reuniram-se, esta quarta-feira, com a Orquestra de Jazz de Matosinhos para o último ensaio do projeto "Grande Pesca Sonora".

O tema deste ano é "Velocidade de Cruzeiro" e terá uma exibição dinâmica, dentro das variantes da música, teatro e artes visuais. Para além de um repertório de música jazz, são também retratados vários elementos sonoros que remetem o ouvinte para o ambiente marítimo e há uma interpretação de várias personagens associadas ao tema, como cardumes, pescadores, peixeiros, fotógrafos. O último ensaio ficou marcado pela boa disposição e entusiasmo dos mais novos, que acreditam nesta colaboração enquanto uma mais-valia para o futuro profissional.

Matilde Bernardo, 14 anos, toca flauta transversal e sente que trabalhar com músicos profissionais é interessante, "porque sabem muita coisa que nós não sabemos e que podemos aprender e é interessante ver como funciona uma orquestra de músicos profissionais", disse ao JN.

Quem vai cantar neste espetáculo é Maria Luís Guimarães, 13 anos, e considerou estar perante uma oportunidade única, porque, no futuro, quer enveredar pela área musical: "foi divertido, tive oportunidade de conhecer novas coisas", afirmou.

Ambas alunas da Escola Secundária Augusto Gomes, acreditam que a experiência lhes ensina capacidade de improvisar, confiança e segurança, para além de permitiu conhecer músicos e fazer amigos.

João Pinhal e Joana Lopes, 17 e 15 anos, alunos da Escola Secundária Gonçalves Zarco, fazem parte do grupo de representação que atuará no dia 26, nunca tinham representado, e decidiram apostar numa nova experiência: "É uma experiência única, vai ficar na memória", afirmou Joana.

O projeto "Grande Pesca Sonora" existe há quatro anos, desde que a Orquestra de Jazz de Matosinhos criou o serviço educativo. "Velocidade de Cruzeiro" foi o tema escolhido para retratar 2018, por duas razões: pelo filme que João Canijo realizou sobre o Porto de Leixões, sobre a chegada dos cruzeiros, com música de Mário Laginha, gravada pela Orquestra de Jazz de Matosinhos; e porque Leixões tem um novo terminal de cruzeiros. "Juntamos as duas coisas, o que já existia com o tema do novo terminal, e toda a dinâmica que traz a Matosinhos e à região norte", explicou Jorge Queijo, coordenador do Serviço Educativo da OJM.

O trabalho criativo entre alunos e profissionais será apresentado no próximo dia 26, no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, em Matosinhos.