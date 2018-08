Atenção amantes da "darkwave": estão aí The KVB

Jpsé Miguel Gaspar 05 Maio 2018 às 18:59 Facebook

Twitter

O concerto dos ingleses The KVB no Hardclub, no Porto, é este sábado às 22 horas. Oportunidade imperdível para quem tem saudades de Joy Division, Suicide ou MyBloody Valentine.

As melhores referências estão na memória e na transmigração: o duo londrino The KVB, ativo de 2010 em diante e com cinco discos de estúdio editados até agora, é o tipo de banda que pega na matéria no exato ponto onde os outros pararam para pressionar. Quem são esses? Uma vasta manta de "post-punk" e "darkwave" que inclui as sensibilidades dos Joy Division nos seus momentos mais glaciais e dos The Cure no pico da sua angústia alucinogénica do início dos anos 1980.

Outras pedras de toque incluirão, como bem aponta a revista digital The Quietus, vagas de negras ondas dos Suicide, The Sisterhood e até mesmo dos melancólicos e para sempre perdidos The Sound. No meio de tudo isso, e do despenhamento das suas altíssimas guitarras, percebemos o santo patronato do maior arquiteto de sempre do "shoegaze": Kevin Shields, dos inimitáveis My Bloody Valentine.

Descobertos em Portugal, ou mais propriamente no Porto, na edição 2015 do festival Nos Primavera Sound, os dois The KVB, Nicholas Wood e Kat Day, deixaram uma fortíssima impressão em quem os foi ver no dia em que se espraiavam (e espalhavam) nos palcos principais os Ride e Damien Rice.

Merecendo toda a atenção de ancas que fosse possível, os The KVB trouxeram fantasmas de "krautrock" e de Ian Curtis e inundaram-nos com "drone art noise" e uma doçura imensa de fumo sónico.

Foram heróis: Nick Wood, emaranhado na sua guitarra "fuzzy" e muito expressionista, e Kat Day, nas teclas, com uma minissaia monumentalmente pequena, sandálias altas "peeping toe" e a melhor contraluz de pernas das três noites do Primavera, expeliram um som colossal na noite de lua alta do Palco ATP, o melhor desse festival.

O mais recente disco do grupo inglês é "Of desire", de 2016. Poderá ser uma bela notícia para quem os quiser (re)descobrir este sábado, 5 de maio, no Hardclub, no Porto, porque é mais do que provável que nos brindem com novas canções.

O espetáculo, que é promovido pela sempre atenta promotora At The Roller Coaster, começa às 22 horas (ou uns minutos mais tarde, quando aterrar toda a poeira levantada pelo "derby" Sporting-Benfica...) e ainda há bilhetes disponíveis ao preço único de 12 euros.