Amiina: as misteriosas islandesas num filme-concerto em Espinho

O filme-concerto "Fantômas", a partir de um filme de 1913, é exibido esta sexta-feira à noite, em Espinho. O evento conta com a presença ao vivo das islandesas Amiina.

As islandesas Amiina vão protagonizar o filme-concerto "Fantômas" esta sexta-feira, dia 16, em Espinho.

O quarteto formou-se no final dos anos 1990 no Colégio de Música de Reykjavík, com a intenção de dar um 'twist' à música clássica e, entretanto, publicou os álbuns "Kurr" (2007) e "Puzzle" (2010). As Amiina já asseguraram, também, a secção de cordas nos discos e concertos do grupo Sigur Rós.

A banda de indie-pop minimal e neoclássico, formada por Hildur, Edda, Sólrún e Maria Huld, cria música minimal com uma forte componente atmosférica.

"Fantômas" é o último álbum lançado, em 2016, pelas Amiina e foi realizado com a intenção de dar música ao filme mudo de Louis Feuillade (1913). Nesse disco, as quatro islandesas fundem instrumentos tão diversos como o violino, o violoncelo, a bateria, o metalofone e o ukulele.

Mas o grupo é ainda conhecido pelo uso inusitado que faz do serrote, sacando-lhe sons próximos de um idiofone, que funciona com fricção direta, tocado com um arco de violoncelo, e produz tons misteriosos, ululantes e etéreos.

O espetáculo realiza-se no Auditório de Espinho às 21.30 horas; os bilhetes custam 8 euros.