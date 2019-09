Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 18:55 Facebook

"A morte de Danton", de Nuno Cardoso, responde com teatralidade intensa ao caudal de problemas do texto de Büchner. Em cena no Teatro São João, no Porto, até 29 de setembro

Nuno Cardoso cumpriu finalmente o desejo de encenar "A morte de Danton", de Büchner, texto de 1835 que provocou as primeiras fendas no "drama absoluto", forma vigente pelo menos desde o século XVII que seria definitivamente posta em causa pelos naturalistas e por autores como Strindberg, Ibsen ou Tchekhov.

Talvez o tema abordado pelo germânico o obrigasse à explosão formal, porque é um mundo - absolutista e feudal - que explode com a Revolução Francesa de 1789, e é também a própria revolução, no momento em que o dramaturgo a capta, no período do Terror dominado por figuras como Danton e Robespierre, que começa a implodir e a "devorar os seus filhos", tal como Saturno.

O primeiro espectáculo de Nuno Cardoso como diretor do São João faz uma anatomia da revolução, de todas as revoluções, lançando perguntas que se entranham no terreno sólido das convicções como minas. Onde deve parar a revolução? O que fazer com ela? Como sair dela? A resposta artística do encenador é uma teatralidade intensa, que resiste e se evade ao peso de um texto sublime, carregado de problemáticas ideológicas e reflexões sobre deus, a morte e a moral. Nunca se cai na declamação - nesses momentos em que os atores, vergados pelo texto, apenas representam do pescoço para cima -, e entre as cenas mais densas e dramáticas irrompe o ancestral e necessário "alívio cómico", como a cena do baile surrealista ao som da valsa de Johann Strauss, "Danúbio azul". Ou as ideias que polvilham o julgamento de Danton no tribunal revolucionário, onde os jurados se apresentam com aventais ensanguentados e, mais tarde, no momento das execuções, as guilhotinas são accionadas por buzinas de claques de futebol.

Palavra para as principais interpretações, de Albano Jerónimo, que compõe um Danton já retirado da revolução e entregue ao vício, oscilando entre o entorpecimento e os últimos fôlegos de eloquência, de Nuno Nunes, que encarna um Robespierre pálido, austero, inflexível, e de Rodrigo Santos, que faz uma aproximação militarista à figura de Saint-Just, o mais implacável dos "montagnards", também conhecido como "arcanjo do Terror".

A última frase que se ouve no espetáculo é "Viva o rei!", o que dá a medida da dimensão provocatória do texto.