O violinista holandês André Rieu revelou um pouco dos bastidores dos ensaios para os concertos que dará em Portugal na próxima semana.

Num vídeo partilhado no Youtube, o popular maestro ensaia com a sua orquestra o popular tema infantil português "Foi na Loja do mestre André", que deverá fazer parte do alinhamento dos concertos agendados para os dias 13,14, 15, 16, 29, 30 e 31 deste mês.

A procura para os espetáculos foi tanta que obrigou Rieu a marcar uma oitava noite, a 20 de novembro. E pode não ficar por aqui.

"Volto a 20 de novembro para um concerto, talvez dois, talvez três...Estou muito contente de cá estar e de anunciar que vou voltar", anunciou em fevereiro, no decorrer da conferência de imprensa que deu em Lisboa.