Anitta é a mais aguardada na 23.ª edição do Sudoeste

Festival arranca esta quarta-feira e espera uma "enchente" de 160 mil festivaleiros. É a maior afluência desde 2011.

O Sudoeste abre oficialmente as portas esta quarta-feira, na já habitual Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, em Odemira, numa edição que reafirma a aposta dos últimos anos numa programação direcionada para os ritmos pop, hip-hop, R&B e eletrónica. O festival decorre até sábado.

Anitta, o fenómeno latino de apenas 26 anos, é a presença mais aguardada. Mas Steve Aoki, Post Malone, Joss Stone e Timmy Trumpet são outros nomes em destaque na 23.ª edição do festival que espera receber 160 mil pessoas (cerca de 40 mil por dia), o que não acontecia há sete anos.

"Desde 2012, que foi o ano do Eddie Vedder, que não ocorria uma afluência tão expressiva", afirmou, ao JN, Luís Montez, diretor da Música no Coração, referindo-se ao mítico concerto de duas horas que o norte-americano encerrou com um apelo à luta pela paz.

"A afluência deste ano deve-se ao cartaz, mas também à melhoria económica do país. Aumentou muito o número de estrangeiros que vêm ao Sudoeste, especialmente espanhóis que criam autênticos bairros na zona de campistas ", acrescentou.

Para dar resposta à enchente desta edição, a organização garantiu "mais segurança e limpeza" no interior do recinto e "mais estacionamento" junto à Herdade da Casa Branca.

Furacão brasileiro

Depois do concerto do ano passado no Rock in Rio Lisboa, a brasileira Anitta regressa hoje aos palcos nacionais, para um concerto que promete agitar os festivaleiros. A cantora do Rio de Janeiro, que funde as batidas do funk carioca, do R&B e do pop, e que ganhou fama nacional e internacional, especialmente no mundo latino, com temas como "Show das poderosas" ou "Vai malandra", contou no seu mais recente disco "Kisses" (2019) com a participação de Snoop Dogg e Caetano Veloso. Além disso, participou no ainda fresco álbum de Madonna "Madame X".

As suas músicas ousadas, que têm sido alvo de polémica no Brasil - já lhe granjearam acusações de contribuir para a estereotipização feminina e objetificação do corpo da mulher -, são um sucesso de YouTube, com a artista a contar mais de 12 milhões de seguidores só nesta plataforma.

O DJ norte-americano Steve Aoki, uma espécie de residente que volta ao festival pela terceira vez, fechará a noite do primeira dia do Sudoeste, que terá ainda como destaque no palco principal a presença da artista portuguesa Blaya.