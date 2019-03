Ano "Caosar" dedicado a Paulo Cunha e Silva arranca a 3 de abril

Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:47 Facebook

Programa sobre Figura Eminente de 2019 da Universidade do Porto contempla 16 momentos e um livro com textos inéditos.

Paulo Cunha e Silva (1962-2015) disse que "o caos é a mais bela assinatura do mundo" e que só a partir da vantagem que o caos nos confere, a da imperfeição, podemos encontrar um sentido para a vida. Não surpreende, por isso, que a Universidade do Porto (UP), que elegeu o antigo docente de Anatomia e de Pensamento Contemporâneo como Figura Eminente do ano, tenha batizado como "Caosar" o programa que irá emoldurar, a partir de 3 de abril, a homenagem.

Caosar é um verbo recriado a partir do substantivo, que o homem que a maioria conheceu sobretudo como curador, crítico, programador da Porto 2001 e como vereador da Cultura da Câmara do Porto (2013-2015) usaria com regozijo.