Ano "vintage" em Coura

Festival arranca esta quarta-feira com um dos cartazes mais sólidos de sempre. Patti Smith, New Order ou The National são pontas de lança numa seleção recheada de qualidade e independência.

A edição 2019 do Vodafone Paredes de Coura poderá tornar-se uma das mais memoráveis da história do festival, rivalizando até com a de 2005, tida ainda hoje como referência e trampolim que levou o certame a afirmar-se como um dos mais consistentes da Europa.

Duas ordens de razões justificam a expectativa para os dias que aí vêm no anfiteatro natural mais famoso do país: a qualidade das propostas e a fidelidade a conceitos como "independente" e "alternativo", que estiveram na génese do festival inventado em 1993.