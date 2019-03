Anos 90 voltam em força no verão de 2019

Catarina Ferreira Hoje às 15:17 Facebook

Passaram quase 30 anos desde a década de 1990 e os que então cheiravam a "teen spirit" são agora acomodados trintões e quarentões, mas é para eles que os cartazes de concertos portugueses estão a ser preparados.

Esta primavera e verão, a quantidade de nomes mainstream dos anos 90 que vai atuar em Portugal é bastante significativa. Podem já não ser tão cabeludos, raivosos e pujantes como eram, mas como apregoava um slogan publicitário da época, "quem gosta, gosta sempre".

Os promotores garantem que é verdade e que estes concertos estão aqui para ser um sucesso de bilheteira. À época, ou se gostava dos Nirvana ou se gostava dos Pearl Jam. Nos dias que correm, já todos têm de adorar Eddie Vedder (regressa a Portugal a 20 de junho), um dos últimos espécimes sobreviventes dessa geração de vozes que rasga corações. Como dizia Chris Cornell, "no one sings like you anymore".