António Lobo Antunes diz ter sido assediado por um professor de Moral

O escritor António Lobo Antunes recordou um episódio de assédio quando era criança. No Palácio de Belém, a falar para alunos do secundário, disse que o professor de Moral lhe apalpou os joelhos.

António Lobo Antunes recordou, esta terça-feira, ter sido assediado por um professor de Moral, nos tempos de estudante no Liceu Camões, em Lisboa.

Segundo o escritor, falavam do templo de Salomão quando o professor lhe apalpou os joelhos e "subiu pelos calções". Mais tarde questionou-o sobre um assunto de foro íntimo que não entendeu, o que o levou a perguntar ao pai, do que se tratava, dias mais tarde. Sem lhe responder, o pai saiu da sala e "só se ouviu o carro arrancar".

O professor, contou Lobo Antunes, esteve dois meses sem lecionar e, quando regressou deixou de dar aulas à sua turma. "A coisa resolveu-se assim", disse o escritor, para quem se deve "aceitar as coisas tal como elas são".

O autor de "Auto dos Danados" falava a cerca de 20 alunos dos 10.º e 11.º anos de uma escola privada da capital, no âmbito da iniciativa presidencial "Escritores no Palácio de Belém", em Lisboa. Na ocasião, disse que continua a espantar-se com o mundo e a caminhar de mistério em mistério, para os quais procura dar respostas através dos livros.