António Mota: "É muito mais fácil escrever para adultos"

A celebrar 40 anos de atividade literária, António Mota estreia-se na ficção com o livro "No meio do nada".

Ao longo dos anos, perdeu a conta ao número de vezes em que foi desafiado a escrever um livro para leitores adultos. Quarenta anos e 90 livros depois da estreia, António Mota faz finalmente a sua primeira incursão pela ficção em "No meio do nada". Apesar dessas múltiplas solicitações, o autor garante que o livro "foi sobretudo uma prenda que quis dar a mim próprio" no ano em que se completam quatro décadas sobre a publicação de "A aldeia das flores".

"Foi um livro que se fez devagarinho, quase grão a grão", explica, mencionando os dez anos em que esteve "a levedar", à procura da estrutura mais adequada através da qual pudesse contar a história que queria. Esse longo período não significou que lhe tenha sido mais difícil o ato da escrita. Pelo contrário. "Descobri que é muito mais fácil escrever para adultos. Somos livres de escrever o que queremos. Para crianças, já não é bem assim", defende.