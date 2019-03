Arata Isozaki vence Prémio Pritzker

Ana Vitória Hoje às 15:05, atualizado às 16:31 Facebook

Arata Isozaki é o vencedor da edição de 2019 do Prémio Pritzke, anunciou esta terça-feira a organização do mais importante galardão de arquitetura.

Arata Isozaki é japonês e tem 87 anos. É o sexto arquiteto japonês a receber esta que é considerada a mais importante distinção no campo da arquitetura, depois de Kenzo Tange (1987), Fumihiko Maki (1993), Tadao Ando (1995) e da dupla Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (2010).

O seu trabalho "vai além do quadro de arquitetura e levanta questões que transcendem épocas e fronteiras", justificou o júri.

Considerado um visionário pelos seus pares, Isozaki sempre se enfrentou no seu trabalho como um arquiteto com um "profundo compromisso com a arte do espaço" e com uma "precisão e habilidade" demonstradas em "técnicas de construção, na interpretação da localização e do contexto e uma intencionalidade nos detalhes", segundo a mesma fonte, cita pela agência noticiosa Efe.

Arata Isozaki "tem um profundo conhecimento da teoria e história da arquitetura e abraça a vanguarda. Não se limita a reproduzir o 'status quo', mas prossegue a sua demanda do sentido da arquitetura, o que se reflete nos seus edifícios, desafiando categorizações estilísticas, e estão em constante evolução e revelando sempre frescura na sua abordagem", acrescenta o júri.

No ano passado, o distinguido com o Pritzker foi o arquiteto indiano Balkrishna Doshi, autor de mais de uma centena de projetos em 70 anos de carreira.

O Prémio Pritzker (o Oscar da arquitetura) é o reconhecimento mais importante que um arquiteto pode receber em vida. A honraria é outorgada todos os anos a profissionais cuja obra construída "tenha produzido significativas contribuições para a humanidade ao longo dos anos", segundo explica a própria organização.

O prémio, no valor de cem mil dólares (87,900 euros) surgiu por iniciativa de Jay Pritzker através da Fundação Hyatt, organização associada a empresa hoteleira que o mesmo fundou em conjunto com seu irmão Donald em 1957.

O arquiteto norte americano Philip Johhnson, conhecido como autor da famosa Glass House (1949) foi o vencedor da primeira edição do prémio, ocorrida em 1979

O Prémio Pritzker vai na 40ª edição e já galardoou arquitetos de 18 diferentes nacionalidades. Metade dos premiados tem nacionalidade europeia.

Os portugueses Siza Vieira, em 1992, e Eduardo Souto Moura, em 2011, já foram galardoados com o Pritzker

América, Ásia e Oceânia dividem as outras vinte edições, e até hoje nenhum africano foi contemplado. Ao longo das 40 edições apenas três mulheres figuram na lista de premiados, Zaha Hadid (2004), Kazuyo Sejima em conjunto com Ryue Nishizawa (2010) e Carmen Pigem (2017 juntamente com Ramón Vilalta e Rafael Aranda).

Todos os vencedores

2017 - Rafael Aranda, Carme Pigmen & Ramon Vilalta

2016 - Alejandro Aravena

2015 - Frei Otto

2014 - Shigeru Ban

2013 - Toyo Ito

2012 - Wang Shu

2011 - Eduardo Souto de Moura

2010 - Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa

2009 - Peter Zumthor

2008 - Jean Nouvel

2007 - Richard Rogers

2006 - Paulo Mendes da Rocha

2005 - Thom Mayne

2004 - Zaha Hadid

2003 - Jorn Utzon

2002 - Glenn Murcutt

2001 - Jacques Herzog e Pierre Meuron

2000 - Rem Koolhass

1999 - Norman Foster

1998 - Renzo Piano

1997 - Sverre Fehn

1996 - Rafael Moneo

1995 - Tadao Ando

1994 - Christian de Portzamparc

1993 - Fymihiko Maki

1992 - Álvaro Siza

1991 - Robert Venturi

1990 - Aldo Rossi

1989 - Frank Gehry

1988 - Gordon Bunshaft

1987 - Oscar Niemeyer

1987 - Kenzo Tange

1986 - Gottfried Böhm

1985 - Hans Hollein

1984 - Richard Meier

1983 - I. M. Pei

1982 - Kevin Roche

1981 - James Stirling

1980 - Luis Barragán

1979 - Philip Johnson