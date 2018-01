Arctic Monkeys estão de regresso aos concertos

Ontem às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Arctic Monkeys, que estão afastados dos palcos desde 2013, anunciaram o seu primeiro concerto de 2018.

A banda britânica de indie rock vai estar, em junho, no festival Firefly, nos Estados Unidos, devendo anunciar outras datas em breve.

Por agora, esta é a única data oficial que é confirmada pela banda, cujo sexto álbum ainda não tem data de edição, mas prevê-se que seja este ano devido a um comentário feito pelo baixista da banda Nick O"Malley, numa entrevista que fez à revista "For The Ride" no ano passado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Se não sair (este ano), temos problemas", disse o membro da banda.

Os ingleses regressam assim aos palcos depois de uma pausa de mais de três anos, sendo que estão afastados dos palcos desde 2013, altura da digressão de "AM", o quinto álbum de estúdio da banda.