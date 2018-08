Aretha Franklin morreu e com ela mais um pedaço da América

Helena Teixeira da Silva Ontem às 23:10 Facebook

Muitos achavam que Aretha Franklin já não estava cá. Talvez porque não gostasse de voar e raras vezes tenha posto pés na Europa (nunca atuou no mítico Olympia de Paris, por exemplo) ou em qualquer lugar da América que não fosse suficientemente perto para o poder percorrer de comboio. Talvez porque marcasse concertos com a mesma facilidade com que os cancelava. Talvez porque a tendência depressiva (que se dissipava apenas quando estava em estúdio) a fizesse ficar longas temporadas desligada do mundo. Ou talvez apenas porque a sua carreira é tão longa, que parecendo fazer parte da nossa vida desde sempre já não poderia estar viva senão no nosso imaginário dedicado às divas afro-americanas.

Aretha do baton vermelho e dos longuíssimos casacos de pele, que começou a cantar aos 14 anos numa Igreja Batista (era já mãe de dois filhos e tinha o primeiro disco "Songs of Faith" a caminho), que ultrapassou "a voz de um milhão de dólares" do próprio pai - o pregador itinerante e fundacional influência na sua vida, Clarence Franklin -, que trocou a escola pela estrada e acabou coroada e nunca destronada Rainha da Soul em 1967, morreu ontem, perto das dez horas, em sua casa, no mesmo lugar onde nasceu a 25 de março de 1942, em Detroit, no estado do Michigan. Tinha 76 anos e um cancro terminal no pâncreas. E pelo menos desde segunda-feira, quando a família fez soar o alarme sobre o seu grave estado de saúde, que sabíamos que iria ser assim. Mas "vai ser difícil imaginar a vida sem ela", escreveu ontem a atriz e cantora Barbra Streisand.

Respeito e superação

A história de Aretha Louise Franklin, alicerçada na música, na religião e na política, confunde-se com a da América. Não será, por isso, de estranhar que tenha sido eleita para coroar três momentos inapagáveis da História: as tomadas de posse dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama e, muito antes, o funeral de Martin Luther King, visita de casa.

Em 1968, quando o homem que tinha um sonho foi assassinado, a cantora, compositora e pianista consagrava-se a cantar o tema de Otis Redding que ela transformaria num hino mundial de superação e de luta pelos direitos civis dos negros e das mulheres, "Respect". E por isso, em 2016, Obama escreveu um email a um jornalista da New Yorker a afirmar que "a história americana cresce quando Aretha canta". E por isso Obama chorou, um ano antes, quando a ouviu cantar "A Natural Woman". E por isso ontem Obama escreveu a mais comovente declaração de amor que um presidente americano pode escrever a uma mulher que transformou, como nenhuma outra, as dificuldades e a tristeza (dela e do país) em beleza e em esperança. Com um piano e uma voz únicas no soul, no gospel e no r&b.

"De cada vez que Aretha cantava, éramos abençoados com um vislumbre do divino. Na sua voz, podíamos sentir a nossa história, toda a história e em cada uma das suas matizes - a nossa força e a nossa dor, a nossa escuridão e a nossa luz, a nossa busca de redenção e o nosso respeito tão arduamente conquistado. Ajudou-nos a estar mais ligados uns aos outros, mais esperançosos, mais humanos. E por vezes ajudou-nos simplesmente a esquecer tudo o resto e a dançar."

Se Obama fosse para uma ilha deserta, levaria um disco de Aretha. Porque ela o faz lembrar "o que é essencial em cada um de nós". E se é para dançar, a sugestão é dele: "Rock Steady".