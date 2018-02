Argumentista Ryan Murphy troca 20st Century Fox por Netflix

A. R. N. Ontem às 18:33 Facebook

Ryan Murphy, responsável por séries como "American Horror Story", "American Crime Story" e "Glee", vai deixar a 20st Century Fox, levando as novas criações para a Netflix. O contrato valerá 300 milhões de dólares, cerca de 240 milhões de euros.

O produtor começa a trabalhar para a Netflix a 1 de julho, data em que acaba o contrato com a Fox. Irá produzir conteúdos exclusivos para plataforma de streaming durante os próximos cinco anos.

A decisão do produtor coincide com um período de transição, depois dos estúdios Disney terem comprado a 21st Century Fox.

As séries de Murphy têm marcado os últimos anos de produção televisiva. "As séries de Ryan Murphy influenciaram o espírito cultural global, reinventaram géneros e mudaram o rumo da história da televisão", destaca Ted Sarandos, presidente e responsável pelos conteúdos do Netflix, em comunicado.

Ryan Murphy é vencedor de três Globo de Ouro, além de três Emmys. Apesar de começar a trabalhar para a plataforma de streaming, as séries em produção para o FX ou para a Fox continuam. Além das próximas temporadas de "American Horror Story", "American Crime Story", "Feud" e "9-1-1", há a ainda inédita "Pose", com estreia prevista para final de 2018.

A Netflix tem investido na produção de conteúdos originais e já em 2017 tinha anunciado um acordo com outra grande produtora, a Shonda Rhimes, responsável pela série "Anatomia de Grey", que deixou para trás os estúdios da ABC.