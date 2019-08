Armada em castelhano está a conquistar o Mundo

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O tempo em que a música cantada em inglês dominava globalmente as preferências do público parece ter acabado, ou, pelo menos, encontra-se suspenso.

Há novos atores no mercado da música, com bases de fãs gigantescas e estratégias novas, já não dependentes da matriz anglo-saxónica e que dispensam os meios de comunicação tradicionais. Vêm sobretudo da América Latina, mas também da Coreia do Sul e da Índia.

"É a nova ordem das coisas num universo pop cada vez mais multicultural e descentralizado: a língua já não é uma barreira, os ritmos do mundo misturam-se e complementam-se, a colaboração entre músicos de vários países é comum e a influência do hip hop surge de todos os lados", escreveu o especialista em música pop do "The New York Times", Joe Coscarelli.

No caso da música latina, e especialmente do reggaeton - ponta de lança desta penetração global -, o fenómeno é acelerado a partir de "Despacito", o tema de Luis Fonsi lançado em 2017 que esteve 16 semanas no top da tabela Billboard nos EUA (algo sem precedentes) e cujo vídeo atingiu este ano 6,3 mil milhões de visualizações no Youtube, tornando-o o mais visto de sempre nesta plataforma.

Consultando o top 10 de visualizações do Youtube em 2019 o novo paradigma torna-se evidente: 50%dos vídeos são de temas cantados em espanhol (já chegaram a ser 80%) e a liderança cabe atualmente a "Con calma", de Daddy Yankee & Snow, que atingiu 1,15 milhões de visualizações. O vídeo de "Con altura", que junta mais dois gigantes da pop latina, J Balvin e Rosalía, encontra-se em 4.º lugar e foi visto 490 milhões de vezes. A completar a tabela, dois hits coreanos dos BTS e Blackpink, dois temas da Índia e apenas Ariana Grande com um tema integralmente cantado em inglês, "7 rings".

Força das massas

Como explicar este fenómeno? O produtor argentino Sebastian Krys, que trabalhou com Shakira, Luis Fonsi ou Gloria Estefan, apostou no acesso às novas tecnologias em entrevista à BBC: "Dantes, a curadoria da música era feita pelos guardiões da indústria, agora é feita pelas massas". Um acesso que esteve vedado até há bem poucos anos a essa "maioria silenciosa" da América do Sul, como explicou ao JN o radialista Luís Oliveira, que citou um artigo do "The Guardian" onde se apresentam números reveladores: o custo da banda larga na América Latina representava, em 2010, 16% do rendimento médio das famílias e, em 2016, tinha baixado para 2%.

O impacto no Youtube e em plataformas de "streaming" como o Spotify ou a Apple Music foi inevitável, o que conduz Oliveira a apostar no binómio "demografia/economia" como uma das explicações para o "boom" latino.

Já no caso da K pop (pop da Coreia do Sul), o segredo estará na estratégia, explicou ao JN Paulo Ventura, manager e diretor do Festival de Vilar de Mouros, que produziu já vários espetáculos coreanos em Portugal e em Espanha.

"Toda a comunicação é digital, apostam forte no merchandising, na proximidade com os artistas e conseguem vender 40 mil bilhetes em 20 minutos [aconteceu no estádio Citi Field, nos EUA, em 2018]. Além disso, beneficiam de fundos de apoio do Estado."