Arquitetura elogia Leão de Ouro para Souto de Moura

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, este sábado, o arquiteto Eduardo Souto Moura por ter recebido o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza.

"Felicito o arquiteto Eduardo Souto Moura, a quem foi atribuído o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza", lê-se no site da Presidência da República.

"A participação portuguesa nesta edição da Bienal inclui doze edifícios públicos projetados por arquitetos de várias gerações, cuja criatividade e reconhecimento tenho assinalado em diversas circunstâncias", refere, realçando ainda que "Souto Moura apresentou fotografias aéreas do seu projeto, demonstrando o engenho e o rigor presentes tanto numa ideia como na sua concretização".

Um dos prémios mais importantes

"É muito importante a distinção de Souto de Moura. É claramente um dos prémios mais importantes a nível internacional e a sucessão de prémios com que tem sido distinguido mostram que não é por acaso, mas pela grande qualidade que tem mantido ao longo dos anos", disse à Lusa José Manuel Pedreirinho.

O presidente da Ordem dos Arquitetos destacou a importância de esta ser uma obra de grande qualidade e feita em Portugal e de a distinção ter sido feita numa bienal onde Souto de Moura está também representado com "outro projeto extraordinário que é uma capela no pavilhão do Vaticano"

Obra excecional

O ministro da Cultura felicitou também o arquiteto. De acordo com uma nota de imprensa, ainda que "com vista sobre Monsaraz e banhado pelas águas do Alqueva, um monte agrícola do século XIX foi reconvertido por Souto de Moura num hotel, recriando todo um povoado, recuperando o espaço existente e respeitando todos os elementos do edificado e naturais envolventes".

"Uma obra absolutamente excecional que merece ser conhecida e vivida, e que resume o tema geral da exposição da Bienal de Veneza, 'Freespace/Espaço Livre'", avaliou o ministro, na declaração emitida em comunicado.