Arte, ensaio e filmes mesmo muito populares nos Oscars

"Roma" e "A favorita" lideram as nomeações (10 cada um) aos prémios americanos de cinema, que este ano abundam de estrangeiros. Não se viam filmes tão populares na lista da Academia há muitos anos seguidos.

Entre vários subterrâneos artísticos que sublinham ou anunciam as tendências artísticas no cinema - e o cinema é uma imitação da vida, como sabemos pelo menos desde 1959, data do último melodrama de Douglas Sirk -, sabemos que há sempre duas correntes em Hollywood: o flume dos filmes intrincados de arte e o rio dos produtos populares que banham a alegria da bilheteira cheia. Inconciliáveis só na aparência, as duas caudalosas encontram-se este ano, novamente, na lista de nomeações à 91.ª edição dos Oscars, o maior concurso mundial de cinema cujos vencedores serão conhecidos na América no dia 24 de fevereiro (madrugada dessa noite para quem estiver na Europa).

Primeira evidência da lista de candidatos de 2019: os dois filmes com mais nomeações são objetos artísticos muito próximos da arte e do ensaio - ou possuem, pelo menos, características que os arvoram a esse patamar poético. Surpresa: são produtos, à sua peculiar maneira, com grande potencial de popularidade.