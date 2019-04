Arte para se refletir melhor no Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:03 Facebook

Projeto "Desencaminharte" faz intervenções artísticas em espaços inusitados em dez concelhos minhotos.

Sobre uma enorme rocha, junto à Capela Senhora de Fátima, em Rendufe, Ponte de Lima, um elemento estranho sobressai na paisagem. Há quem pense que se trata de uma pedra preciosa gigante e de cor esverdeada, que parece ter sido ali colocada por alguém chegado de outro planeta. Outros, mais terrenos, mas não menos dados à imaginação e criatividade, vislumbram uma obra de arte. E assim é.

"Pedra sobre rocha", do artista plástico André Banha (Coruche), é uma das dez intervenções artísticas que foram realizadas em outros tantos locais inusitados do Alto Minho. Obras permanentes criadas no âmbito do projeto de arte pública "Desencaminharte", que já caminha para a terceira edição em 2020 (ver caixa), com o objetivo de descentralizar a arte, convidando artistas e arquitetos a intervir no território profundo.