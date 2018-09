Arte volta a estar "Fora do Sítio" em Matosinhos

Dália Magalhães Hoje às 11:00 Facebook

"Dança, teatro, música, desporto, jogos tradicionais, artes circenses e vários workshops" são algumas ações do Arte Fora do Sítio em que se pode participar este fim-de-semana, no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos.

O Arte Fora do Sítio é desenvolvido pela Câmara Municipal de Matosinhos há 13 anos e "promove um conjunto de atividades que são organizadas pelas associações e instituições de artistas amadores do concelho", contou a Presidente da Câmara Luísa Salgueiro, ao JN.

Durante dois dias, há um conjunto de pequenos momentos de animação que envolvem "várias performances de curta duração", graffiti, BTT, "stands com o trabalho desenvolvido pelas associações locais, um espaço para as atividades infanto-juvenis, insufláveis e pinturas faciais".

Amanhã, às 18 horas, há ainda o concerto do rapper Piruka. A apresentação do evento cabe a Fernando Alvim, que, no dia seguinte, encerra com uma atuação de Djing, às 17 horas.

No ano passado, as artes circenses começaram a ser aposta desta iniciativa e, como "o feedback foi muito positivo", vão ter continuidade este ano. Para além da diversão do circo, também a pintura de murais é motivo de atenção, porque "reconhecer a arte urbana e valorizá-la" é um objetivo da Arte Fora do Sítio. "Matosinhos já tem essa tradição de muitas pinturas em murais e até em edifícios públicos. E nós queremos valorizar esse trabalho", disse a Presidente.

Luísa Salgueiro acredita que "vai ser um fim-de-semana muito animado", e que, para além de impulsionar a arte na cidade, "promove e divulga o trabalho desenvolvido pelas associações".