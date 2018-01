Artic Monkeys confirmados no NOS Alive

Hoje às 10:30 Facebook

Os Arctic Monkeys vão aturar no dia 12 de julho, no NOS Alive.

A presença da banda britância de indie rock no primeiro dia de festival foi confirmada no Instagram oficial da promotora Everything is New.

O NOS Alive realiza-se nos dias 12, 13 e 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Os bilhetes para o último dia já se encontram esgotados, assim como os passes de três dias. Os bilhetes diários para os dias 12 e 13 estão à venda por 65 euros e os passes de dois dias (para 12 e 13) custam 124 euros.

Veja aqui o cartaz anunciado até agora para o Palco NOS:

12 de julho

Arctic Monkeys

Nine Inch Nails

Snow Patrol



13 de julho

Queens of the Stone Age

The National

Two Door Cinema Club

The Kooks

14 de julho

Pearl Jam

Jack White

Franz Ferdinand

MGMT

Alice In Chains