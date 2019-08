Ana Peixoto Fernandes Hoje às 01:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma exposição de ilustração, fotografia e arte digital, com o tema Futuro, abriu no sábado ao público num espaço do centro comercial, junto à estação da CP, em Viana do Castelo.

A MostrArt 2019 reúne trabalhos de 29 artistas de seis países. A maioria das 40 obras são de portugueses, mas também participam autores do Brasil, Turquia, Macedónia, Israel e Roménia. O tema é o futuro. A exposição estará patente no segundo piso de EstaçãoVianaShopping até 1 de setembro.