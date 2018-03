"As Canções de Leonard Cohen" em direto na redação do JN

Hoje às 11:05 Facebook

Um grupo de músicos portugueses volta a juntar-se para homenagear o cantor Leonard Cohen numa série de novos concertos. Antes de passarem pelo Coliseu de Lisboa e Porto, atuaram, esta segunda-feira à tarde, na redação do Jornal de Notícias.

Alguns meses após a morte de Leonard Cohen em novembro de 2016, um grupo de músicos portugueses composto por David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Miguel Guedes, Samuel Úria e Mazgani subiu a palco pela primeira vez no dia do aniversário do cantor canadiano, a 21 de setembro de 2017, para homenagear o homem e o artista.

Depois do sucesso de quatro concertos no ano passado, o espetáculo "As Canções de Leonard Cohen" está de regresso, e desta vez, para os coliseus. Antes, Samuel Úria e Miguel Guedes passam pela redação do Jornal de Notícias para um concerto ao vivo.

A homenagem a Leonard Cohen passa obviamente por interpretar e escutar o seu repertório: as canções "Dance Me To The End Of Love", "Lover, Lover, Lover", "Bird on The Wire" e "So Long, Marianne" foram algumas das escolhidas para os concertos a realizar nos dias 13 e 14 de março no Coliseu de Lisboa e 15 e 16 de março no Coliseu do Porto. O preço dos bilhetes para os espetáculos varia entre os 15 e os 45 euros.

Esta tarde, poderá acompanhar no site e Facebook do Jornal de Notícias o miniconcerto das "Canções de Leonard Cohen".