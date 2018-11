As histórias que se contam no cinema árabe

João Antunes, no Cairo Hoje às 11:59 Facebook

A mais importante manifestação cinematográfica da região e um dos festivas mais antigos do mundo, Cairo assinala este ano a sua 40ª edição, com uma direção nova e uma enorme dinâmica, na programação, nas individualidades que convidou, nos seus encontros profissionais.

Mais gratificante, no entanto, é ver a aderência de um público entusiasta, sempre em grande azáfama em busca do precioso bilhete e que vai enchendo as sessões, nomeadamente da lindíssima salada Ópera do Cairo. Algo que se transcende quando é exibido um filme egípcio, com a presença das suas estrelas, mostrando que o star-system local é ainda uma realidade.

Peter Greenaway recebeu um prémio de honra na sessão de abertura, Bille August é o sempre simpático presidente do júri, Ralph Fiennes apresentou o seu terceiro filme como realizador, "The White Crow", sobre a fuga de Nureyev para o ocidente, deu uma "masterclass" e teve um pequeno encontro com a imprensa. Alguns dos filmes mais aguardados do ano passam também por aqui, como "Green Book", de Peter Farrelly, "Roma", de Alfonso Cuarón, ou "Transit", de Christian Petzold. Mas para o cinéfilo e jornalista que vem do exterior, o mais interessante no festival é ver o que se faz em cinema pelo mundo árabe, permitindo também conhecer mais sobre a região do que aquilo que nos chega de outras formas, por vezes bastante desviadas da realidade.

A competição internacional apresentou um filme local, "Ext. Night", a história cruzada e irreverente de três jovens durante uma noite no Cairo, uma das cidades do mundo que realmente não dorme. Também do Egito, mas fora de competição, "Immobilia Crime Story" passa-se no emblemático edifício da cidade que dá o titulo ao filme, quando se dá o encontro entre um escritor viúvo e solitário que convida para casa uma jovem que conheceu no facebook. Inda de produção local, "The Giraffe", exibido na Semana da Crítica, centrando-se num jovem que uma noite, inesperadamente, vai ter de salvar uma jovem, arranjando-lhe dinheiro para um aborto. Na mesma secção, o marroquino "Sofia", que passou por Cannes, aborda também o problema da gravidez indesejada.

O programa do festival apresenta no entanto vários programas dedicados exclusivamente ao cinema árabe. A competitiva Horizontes do Cinema Árabe inclui poto títulos, provenientes do Egito, Arábia Saudita, Líbano, Marrocos e Emiratos Árabes Unidos. Especial atenção claramente para o saudita "Amra and the Second Marriage" tem direcção de Mahmoud Sabbagh, fundador da primeira companhia independente local, e conta a história de uma mulher de 44 anos que descobre que o marido planeia ter uma jovem como segunda esposa. Também de temática forte, "Fatwa" chega da Tunísia e centra-se num homem que vive em França mas tem de regressar a Tunis para enterrar o filho, que morreu num acidente de motorizada, vindo a descobrir que este era membro de um grupo islâmico radical.

O festival, que mostrou um panorama de seis filmes de produção recente egípcia, entre os quais "Yomeddine", que esteve em competição em Cannes, tem ainda como especial motivo de interesse um tributo a mulheres cineastas árabes. Numa altura em que em todo o mundo se discute a igualdade de acesso ao cinema entre homens e mulheres, pode bem imaginar-se a dificuldade acrescida queas cineastas desta região têm para afirmar a sua voz. O exemplo das realizadoras dos nove filmes deste programa mostra que é possível. Entre elas, a palestina Annemarie Jacir mostrou o seu "Wajib", sobre um viúvo que prepara o casamento da filha, sabendo que após a cerimónia ficará só na vida, e Haifaa Al Mansour, a primeira mulher cineasta na Arábia Saudita, exibiu "Wadjda", nome da jovemd e dez anos que deseja tanto ter uma bicicleta e pensa poder comprá-la se ganhar o concurso de recitação na sua escola corânica.

São pois histórias muito diversas, que nos ajudam melhor a perceber o que se passa na região e que ao mesmo tempo provam a dinâmica enorme do cinema árabe contemporâneo. Os encontros profissionais onde vários projetos foram apresentados em busca de financiamento, mostram bem que o cinema árabe veio para ficar.