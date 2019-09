As séries que não vai querer perder em setembro

Hoje às 11:02 Facebook

O mês de setembro já arrancou e com ele chegaram novas séries para prender o público aos ecrãs. Como já é habitual, as plataformas Netflix e HBO Portugal trazem novos conteúdos que vão dificultar a escolha a todos os assinantes.

Na Netflix

"Elite", no passado dia 6, para a segunda temporada. A série está de volta com mistérios e segredos para desvendar. Recorde-se que, na primeira temporada, a ação se desenrolou no Colégio Las Encinas em Espanha, quando três estudantes da classe operária foram transferidos para a escola privada. As desigualdades entre os alunos culminam num homicídio.

Já "Vis a Vis" tem regresso marcado para o dia 27 de setembro. Na quarta temporada, há um novo diretor no estabelecimento prisional Cruz del Norte e um carcereiro tornado recluso. Além disso, Zulema reencontra um familiar e Sole recebe notícias transformadoras.

No campo das estreias, "The Spy" chegou à Netflix a 6 de setembro. Trata-se de uma missérie dramática, com apenas seis episódios, que conta a história verídica de Eli Cohen, um famoso espião israelita, que se infiltrou no governo sírio na década de 60.

Para dia 12, está agendado o primeiro episódio de "The I-Land". Nesta série de aventuras de ficção científica, "dez pessoas acordam com amnésia numa ilha traiçoeira e descobrem que este mundo não é o que parece", descreve a sinopse oficial.

"The Politician", uma comédia musical, estará disponível dia 27. O público vai conhecer a história de Payton, um jovem que sempre soube que ia ser presidente. No entanto, primeiro terá que passar com distinção no cenário político mais traiçoeiro de todos: a escola secundária de Saint Sebastian.

Na HBO Portugal

"The Deuce", série original da HBO Portugal, regressa esta terça-feira aos ecrãs para apresentar a terceira e última temporada. A história passa-se em 1985, altura em que as cassetes de VHS são o principal meio para a produção e distribuição de pornografia. A série faz um retrato social da Nova Iorque dos anos 70 e 80, abordando o surgimento e crescimento da indústria da pornografia nos Estados Unidos da América.

Dia 13 de setembro, "Room 104" inaugura também a terceira temporada. Cada episódio da série conta a história de diferentes hóspedes que passaram pelo mesmo quarto de hotel.

Também há material novo a chegar à HBO. "Temple" estreia a 11 de setembro e apresenta Daniel Milton, um cirurgião que decide criar uma clínica clandestina, sob a estação de metro Temple, depois da doença fatal da sua esposa, Beth.

Outra das novas apostas da plataforma é a minissérie "The Loudest Voice". A série conta a história de Roger Ailes, fundador da Fox News. Retrata ainda a influência que teve no partido Republicano e as acusações de assédio sexual que puseram um ponto final na sua carreira.