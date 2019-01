Astérix: 60 anos comemorados com álbum novo

F. Cleto e Pina Hoje às 19:54 Facebook

Astérix, o gaulês irredutível que tantos problemas aos romanos, completa 60 anos em 2019.

Ele, o carregador de menires Obélix, o druída Panoramix, o chefe Matasétix, o bardo Cacofonix e tantos outros, incluindo um certo Júlio César, pois todos viram a luz do dia pela primeira vez a 29 de Outubro de 1959, quando a revista "Pilote" estreou "Astérix, o gaulês".

Se as comemorações estão já em curso, especialmente no mercado francófono, onde Astérix continua a ser um best-seller imbatível, o ponto alto será o lançamento da 38.ª aventura dos gauleses, a 24 de Outubro, com Portugal a acompanhar em simultâneo o lançamento francófono, como tem acontecido desde há muitos anos a esta parte.

Dessa nova história, sabe-se até agora muito pouco e o próprio título continua no segredo dos deuses. No entanto, uma vez que o álbum anterior, "Astérix e a Transitálica", publicado há dois anos, levou os gauleses numa viagem, este deverá ser um álbum 'caseiro', com tudo a decorrer na sua aldeia e arredores, como manda a tradição.

Esta semana, os actuais autores da série, o argumentista Ferry e o desenhador Conrad, que também completam seis décadas este ano, revelaram uma das pranchas do novo álbum, em que o druída Panoramix dá uma lição de História às crianças da aldeia. Na ocasião, Conrad adiantou que o álbum teve "como ponto de partida a famosa deixa "os nossos antepassados Gauleses..."" e que tudo começa quando "alguém muito importante chega à aldeia.

O arranque das festividades deu-se com a estreia do filme "O segredo da poção mágica", nos cinemas nacionais desde ontem, e o lançamento do álbum ilustrado que adapta o filme, também já disponível em português, em edição da ASA.

Em 2019, ano em que o Parque Astérix, em Paris, cumpre 30 anos de existência, será lançada no mercado francófono uma colecção de luxo das aventuras de Astérix, com livros de grande formato, com 128 páginas a cores, que incluem o álbum original, um dossier sobre a sua criação e um conjunto de esboços e outros extras. "Astérix, le gaulois", abre a colecção, a 23 de Janeiro. Ao longo do ano serão igualmente editados um art-book e um audiolivro da primeira aventura e um álbum colectivo com o pequeno guerreiro gaulês retratado por 60 autores.

No final de Janeiro, em Angoulême, um Astérix de 9 metros de altura receberá os visitantes do mais importante festival europeu de BD, selos e moedas assinalarão a efeméride, em Setembro, a Biblioteca Nacional de França vai acolher uma exposição dos originais a preto e branco de "Astérix, le gaulois", e estão previstas adaptações teatrais e radiofónicas de histórias de Astérix.

As páginas oficiais das diversas redes sociais irão desvendando as diversas novidades e em Março abrirá a primeira loja online Astérix, com produtos inéditos e exclusivos.

Durante todo o ano haverá diversas surpresas para os fãs da série e, inevitavelmente, tudo culminará... num grande banquete, em Outubro, em que os lugares serão sorteados através do Facebook