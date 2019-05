Ator de Game of Thrones pensava que final da série era "uma piada"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:37 Facebook

Isaac Hempstead-Wright, ator que interpreta Bran Stark em "Game of Thrones", abordou o último episódio da série e não escondeu a surpresa: "pensava que era uma piada". Se ainda não viu o último episódio da série, não continue a ler.

Oito anos depois, chegou ao fim uma das séries de maior sucesso na história da televisão. Na madrugada desta segunda-feira, os milhões de fãs puderam finalmente conhecer o final de Jon Snow e companhia, assim como quem ficou com o tão desejado Trono de Ferro. E, surpreendentemente, acabou mesmo por ser um um membro da família Stark. Não Jon - o verdadeiro herdeiro, já que é um Targaryen e sobrinho de Daenerys -, mas sim, o irmão mais novo, Bran Stark.

Se a decisão terá causado surpresa aos fãs, o ator que dá a vida ao novo rei dos seis reinos - Winterfell tornou-se independente - também não escondeu a surpresa ao receber o guião. Isaac Hempstead-Wright chegou mesmo a pensar tratar-se de uma "piada".

"Achei genuinamente que fosse uma piada do guião e que os criadores [David Benioff e D.B. Weiss] tinham mandado um exemplar a todos, no qual a própria personagem termina no Trono de Ferro. Mas estou feliz. Acho que ele vai ser um bom rei", disse o ator em entrevista, considerando que o final "não agradará a todos".

"Nem todos ficarão felizes. É difícil terminar uma série tão popular como esta sem irritar as pessoas. Não penso que alguém vá achar que é previsível. Haverá muitos corações partidos. É agridoce, exatamente como George R.R. Martin pretendia. É uma conclusão apropriada para esta saga épica", acrescentou.

Desiludidos ou não com o final, o certo é que a série terminou com mais um recorde: A HBO divulgou que 19,3 milhões de pessoas assistiram ao "The Iron Throne". Um recorde de audiências, num número que corresponde tanto aos que viram pela televisão como pelos serviços de streaming da emissora.