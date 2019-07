Atriz de "Stranger Things" em filme da Marvel "The Eternals"

Márcia Fernandes Hoje às 18:12 Facebook

Millie Bobby Brown vai participar no novo filme da Marvel que sucede à saga "Vingadores"

Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", estará apontada para integrar o elenco do filme "The eternals", da Marvel. A informação foi avançada esta quinta feira pela revista Variety, que confirma a participação da jovem no universo cinematográfico da Marvel. Segundo a revista, foi divulgada uma lista com os nomes dos atores do filme, na qual aparecia o nome de Millie.

Embora ainda nada tenha sido confirmado pela Marvel, é possível que o elenco completo seja anunciado no painel da Comic Con de San Diego, que se irá realizar dia 20 de Julho, na Califórnia.

Brown irá juntar-se a Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden na adaptação da banda desenhada criada por Jack Kirby em 1976, que retrata superhumanos, fruto de experiências géneticas feitas pelos extraterrestres "Celestes". Keanu Reeves e Salma Hayek são outros nomes que estão em cima da mesa.



Com a direção de Chloé Zhao, as filmagens arrancam em agosto, e apesar de ainda não haver data de estreia confirmada, tudo indica que o filme será lançado em 2020.