Atriz de "Stranger Things" Millie Bobby Brown vem à Comic Con

Festival de cultura popular é de 12 a 15 de setembro em Oeiras. Atores de "Galactica" e "Vikings" já confirmados.

A atriz britânica Millie Bobby Brown, revelação da série revivalista de TV "Stranger things" - é considerada "a Twilight Zone dos millennials" - , tem presença confirmada na Comic Con Portugal, que decorre de 12 a 15 de setembro, em Oeiras.

A atriz de 15 anos estará no Passeio Marítimo de Algés, no último dia "para partilhar a sua experiência no mundo da televisão e cinema num painel de perguntas e respostas; vai também tirar fotos e dar autógrafos aos fãs", diz a organização.

Além de Millie, foram já confirmadas: a atriz Tricia Helfer ("Battlestar Galactica"), o ator Alexander Ludwig ("Vikings"), o icónico realizador de animação Bill Plympton, os escritores Richard Zimler e Filipe Faria, o ator Joaquim de Almeida, os autores de BD Nuno Plati e Fabio Civitelli, e o ilustrador Manuel Morgado.

Millie Bobby Brown estreou-se como atriz em 2013, na série "Era uma vez no país das maravilhas", somando depois pequenos papéis em séries como "NCIS: Investigação Criminal", "Anatomia de Grey" e "Uma família muito moderna". Mas é com o papel de Eleven, em "Stranger things", popularíssima criação dos irmãos Duffer, que atinge as massas. Aos 13 anos, foi nomeada para o Emmy de melhor atriz secundária em série de drama.

Millie, a mais jovem a ser incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, estreou-se agora no cinema em "Godzilla II: Rei dos monstros". Atualmente filma "Enola Holmes", em que faz de irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes.

O preço dos bilhetes diários na Comic Con varia entre os 20 e os 30 euros.