Audição sobre Serralves agendada para 16 de outubro

A comissão parlamentar de Cultura agendou para 16 de outubro a audição à Administração da Fundação de Serralves e ao ex-diretor, João Ribas.

Ao que o JN apurou, a presidente da comissão, a deputada do PS Edite Estrela, agendou a audição para essa data, embora ainda haja a possibilidade de haver manifestação de impedimentos.

Recorde-se que o ex-diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, se demitiu na sequência da polémica com a exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures", que lançou ondas de choque que obrigaram a Administração a prestar esclarecimentos públicos, debaixo de acusações de ingerência na atuação do ex-diretor.

Para esta quinta-feira, está agendada uma visita dos deputados à exposição, depois de aprovados, pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na passada semana, os requerimentos do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Socialista (PS), para a realização de audições do diretor demissionário do museu, João Ribas, e da administração da Fundação de Serralves.

De acordo com a coordenadora do PS na comissão parlamentar de Cultura, no mesmo dia em que entraram os requerimentos do BE e do PS, sobre Serralves, chegou também à comissão um convite da Administração de Serralves, para que os deputados visitassem a exposição dedicada ao fotógrafo.

O BE não vai participar da visita, por não concordar com "o tempo e o modo" como a visita foi organizada, explica Jorge Campos, deputado do partido e membro da comissão, que defende que, "para manter equidistância" primeiro seria necessário ouvir a Administração e João Ribas, no Parlamento, e depois agendar a visita a convite da Administração.

Edite Estrela disse ao JN que a visita servirá para "dar cumprimento à deliberação" saída após os requerimentos dos dois partidos e para que a comissão esteja "melhor preparada" para ouvir Ribas e a administração.