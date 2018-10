Autores portugueses e brasileiros em destaque no Amadora BD

F. Cleto e Pina Hoje às 09:36 Facebook

Mais de duas dezenas de livros serão apresentados durante o festival

A 29.ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora abre amanhã, sexta-feira, 26 de Outubro, as suas portas e prolonga-se até dia 11 de Novembro.

O núcleo do festival, à imagem dos últimos anos, está no Fórum Luís de Camões, à Brandoa, onde se encontra a feira do livro de BD e as principais exposições.

Os autores nacionais premiados no ano passado, têm as suas obras em destaque na edição deste ano. São eles Francisco Sousa Lobo (autor da ilustração para o cartaz), Álvaro, Amada Baeza, Nádia e Tiago Albuquerque. A eles juntam-se Luís Louro, que acaba de lançar o álbum "Watchers", sobre a sobre-exposição nas redes sociais, que apresenta a curiosidade de ter dois finais diferentes, e Artur Correia, nome grande da BD e da animação, que a Amadora homenageia no ano da sua morte.

O outro grande destaque do festival, são as "histórias em quadrinhos" que abordam temáticas sociais e políticas estruturais ou fraturantes da sociedade brasileira. André Diniz, Marcelo D"Salete e Marcello Quintanilha, convidados do certame, são alguns dos autores incluídos na mostra "Dera uma vez um país... (mais ou menos) maravilhoso".

No mesmo local é ainda possível avaliar o Ano Editorial Português, descobrir as obras vencedoras dos festivais de Nápoles (Itália), Lodz (Polónia), Erlangen (Alemanha) e dos HQ Mix (Brasil) e apreciar os originais de "Maria e Salazar", uma biografia do ditador português traçada pelo francês Robin Walter, cuja versão portuguesa vai ser lançada durante o Amadora BD, com a presença do autor.

Aliás, o programa do Amadora BD, que contempla diversas actividades para os mais novos, a par de conferências, sessões de autógrafos e visitas guiadas às exposições pelos comissários e/ou os autores em destaque, conta mais de duas dezenas de apresentações e lançamentos, reforçando o papel que este festival de banda desenhada tem para a edição nacional.