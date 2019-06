Avaria no aeroporto cancela concerto do Primavera Sound

Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A avaria mecânica no radar do Porto, que limitou o controlo de voos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, levou ao cancelamento da atuação de Mura Masa, esta sexta-feira, no Primavera Sound.

"Infelizmente, e depois de mais de cinco horas num avião, Mura Masa não conseguirá chegar ao Porto para a sua atuação de hoje à noite [20:50] no NOS Primavera Sound", pode ler-se numa nota publicada pela organização, no Facebook.

Segundo o festival, o produtor de música eletrónica britânico Alex Crossan, cujo nome artístico é Mura Masa, esteve "mais de cinco horas num avião", não tendo conseguido chegar ao Porto. "Estamos a fazer todos os possíveis para que a programação de hoje não sofra mais nenhuma alteração causada por este imprevisto", acrescenta a nota.

No primeiro dia, na quinta-feira, problemas com o mau tempo em Berlim cancelaram a atuação da sul-coreana Peggy Gou, ao passo que problemas de saúde levaram à anulação do concerto da britânica Ama Lou, a que se junta a saída de Kali Uchis do cartaz, anunciada no início da semana.