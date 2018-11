Backstreet Boys regressam a Portugal no próximo ano

Hoje às 10:11 Facebook

A banda norte-americana Backstreet Boys atua em Portugal a 11 de maio no Altice Arena, em Lisboa, no âmbito de uma digressão mundial que arranca em março.

Em comunicado, a promotora Everything is New indica que a banda traz para a estrada o tão aguardado novo álbum "DNA", com lançamento marcado para dia 25 de janeiro, através da RCA Records2, que já se encontra disponível para pré-reserva.

O 10.º álbum de originais "DNA", conta com músicas escritas por Lauy (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) e Mike Sabbath (J Balvin).

"Para aquecer o entusiasmo dos fãs, os Backstreet Boys lançam esta sexta-feira o novo single "Chances", escrito por Ryan Tedder e Shawn Mendes", refere a promotora.

A banda, que já atuou diversas vezes em Portugal, vai arrancar a tournée mundial "DNA" a 11 de março e durante três meses vai passar por vários países europeus e Estados Unidos.

A promotora adianta que nos dias 14 e 15 de novembro haverá uma pré-venda exclusiva em todas as lojas FNAC.

A venda geral ao público será disponibilizada dia 16 de novembro, nos pontos de venda oficiais.