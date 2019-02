Bailarina da Beyoncé vai estar em Braga em abril

Hoje às 16:38 Facebook

A primeira Convenção de Dança em Portugal, "Viva Dança", vai decorrer em Braga. no dia 28 de abril. Menina Fortunato, bailarina da Beyoncé e da Britney Spears, é uma das presenças confirmadas.

A convenção vai reunir no Minho artistas reconhecidos mundialmente como Casey Herd, uma das principais figuras do ballet holandês, Daniel Cardoso, diretor artístico do Quorum Ballet, Francisca Marques, vencedora do programa "Let's Dance" ou Menina Fortunato, bailarina de Beyoncé e da Britney Spears, anunciou, esta terça-feira, o diretor de comunicação do Viva Dança, Bruno Vieira.

Do lado da autarquia, a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, destacou a "muito boa posição" de Braga no mundo da dança, apontando o facto de a cidade ser também anfitriã das finais do Campeonato do Mundo de Dança, em junho e julho.

A convenção vai contar com workshops, competições e ainda com 'stands' da área da saúde, venda de produtos ligados à dança e uma competição de dança em grupo.

As inscrições para os 'workshops' custam oito euros, assim como os bilhetes para o "Viva Dança". A convenção vai decorrer no Fórum Braga, entre as 9 horas e as 18 horas.