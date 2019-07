Hoje às 19:44 Facebook

O bailarino de 16 anos António Casalinho foi o grande vencedor do Beijing International Ballet and Choreography Competition, o maior concurso de dança da China.

Aluno do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em Leiria, e vencedor do programa Got Talent em 2017, o jovem bailarino português conseguiu distinguir-se entre os cerca de 150 concorrentes de vários países e com idade entre os 14 e os 15 anos.