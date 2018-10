Baixista de banda portuguesa morre em acidente de carro após concerto

Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

O baixista da banda portuguesa Simbiose morreu num acidente de viação, sábado à noite, quando regressava a casa após um concerto.

Sérgio Curto, de 34 anos, mais conhecido por Bifes, "teve um acidente mortal" no regresso a casa, após um concerto no Pinhal Novo, revelou a banda.

"É com grande tristeza e revolta que anunciamos o falecimento do nosso baixista" anunciou a banda, no Facebook.

"Queremos agradecer todos os momentos que nos proporcionou, na sua qualidade de grande guerreiro, companheiro, amigo e pessoa única que nunca será esquecido nos nossos corações pela pessoa que era", lê-se ainda na referida publicação.