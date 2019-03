Ballet Nacional da China dá espetáculo gratuito no Porto

Hoje às 18:19 Facebook

O Ballet Nacional da China dará um espetáculo gratuito no Coliseu Porto, na quarta-feira, para assinalar os 40 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a China.

Com início às 21 horas, o evento, promovido pelo Presidente da Câmara do Porto e o Embaixador da República Popular da China em Portugal, assinala o 40.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China, é protagonizado pelo Ballet Nacional da China e inclui um programa com obras icónicas.

Assim, a abertura será feita com um excerto do segundo acto do bailado "Giselle", numa produção do próprio Ballet Nacional da China, com música de Adolphe Adam, libreto de Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e coreografia de Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa, sob conceção e direção de produção de Feng Ying.

Segue-se "Yellow River", com coreografia de Chen Zemei (convidado) e arranjos musicais de Yin Chengzong, Chu Wanghua, Sheng Lihong e Liu Zhuang (adaptação de "Yellow River Cantata" de Xian Xinghai).

O programa termina com outra das mais icónicas obras do repertório clássico: "Carmen", de Bizet, segundo a coreografia de Roland Petit (1924-2011).

Sendo de acesso gratuito, o espetáculo está sujeito ao levantamento de bilhetes no Coliseu Porto Ageas,que já estão disponíveis.