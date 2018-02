Banda de Viseu Shutter Down quer ir ao festival Nos Alive

Sofia Teixeira Santos Ontem às 21:26 Facebook

Os portugueses Shutter Down estão a competir no EDP Live Bands e o concurso pode levá-los ao maior festival nacional de rock, o Nos Alive, além de um festival espanhol. Neste momento estão em primeiro lugar na competição.

Os Shutter Down estão a "concorrer ao EDP Live Bands" com o tema "Gone", contou o vocalista Sérgio Maia ao JN.

O vencedor do concurso poderá atuar nos festivais Nos Alive, em Oeiras, e Mad Cool Festival, em Madrid e a banda de "hard rock" portuguesa está "neste momento em primeiro lugar", revelou Sérgio Maia. "Mas tudo depende dos votos do público. Estamos nas mãos deles, portanto", acrescentou o cantor.

A banda de Viseu tem, entretanto, dois concertos marcados para março: no dia 3 atua no All Guimarães e no dia 10 sobem ao palco do Hard Club, no Porto.

Os Shutter Down formaram-se em 2011 como um grupo de "covers" de rock e, em 2015, através da PPL, a plataforma de crowdfunding portuguesa, conseguiram financiamento para gravar o primeiro álbum de originais "Awake", que foi lançado no ano passado.

"Queremos muito mostrar a nossa energia em palco e fazer o público vibrar", confessou Sérgio Maia, antes do concerto que aconteceu no passado dia 10, no espaço District, da Invicta. E, de facto, com meia centena de fãs a assistir, o grupo fez o público vibrar com temas originais do novo álbum e ainda com vários "covers".