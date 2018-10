Banda portuense Malcontent lança hoje novo single

Hoje às 12:16 Facebook

É num mundo polarizado, ainda mais intolerante, violento, com milhões subjugados ao poder do dinheiro cada vez mais na mão de poucos que a banda portuense Malcontent regressa aos singles. "This Is The Violence of Institutions", o terceiro longa duração, é um retrato desse mundo onde até a democracia se autodestrói.

Quatro anos após a edição de "Riot Sound Effects", "This Is The Violence Of Institutions" traduz um som ainda mais contundente, questionando a surpreendente incapacidade de contestar o status quo. "Just Loneliness Can Save The World" é o primeiro avanço do novo álbum, que vai ser editado em novembro. O single está disponível nas plataformas digitais a partir desta quarta-feira. Aqui pode ver o videoclip.

A primeira apresentação ao vivo de "This Is The Violence Of Institutions" está agendada para o dia 8 de dezembro no Woodstock 69, no Porto. Os Malcontent são formados por Sérgio Costa (voz e guitarra), Jorge Oliveira (baixo) e Filipe Pereira (bateria).