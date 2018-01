Bastille, Diogo Piçarra e HAIM anunciados para o Rock in Rio

Sofia Teixeira Santos Hoje às 14:46 Facebook

Bastille, Diogo Piçarra e HAIM vão tomar conta do palco do Rock in Rio - Lisboa no dia 23 de junho. Os artistas fecham, assim, o cartaz do Palco Mundo do primeiro dia de festival.

Bastille, Diogo Piçarra e HAIM foram esta quinta-feira confirmados para o primeiro dia do Rock in Rio 2018. Os três artistas estreiam-se no Parque da Bela Vista, em Lisboa, na mesma noite dos Muse, fechando o cartaz do Palco Mundo no dia 23 de junho.

Diogo Piçarra irá abrir o Palco Mundo com os seus maiores hits, como "Dialeto", "História", "Tu e eu" ou "Só existo contigo" e com temas do seu mais recente álbum "do=s", lançado em 2017. O músico português fez uma participação especial no tema "Trevo", da dupla brasileira Anavitória, e promoveu, em apenas um ano, mais de 70 concertos com o seu álbum mais recente.

Também a banda de indie rock e rock alternativo Bastille vai subir ao palco da Cidade do Rock, com o seu último álbum "Wild world" (2016). Já com múltiplas distinções, como uma nomeação para o Brit Award Nomination na categoria de Melhor Grupo Britânico e como vencedora do Melhor Álbum 2017 dos NME Awards, a banda britânica vai procurar fazer os fãs vibrar com os temas "Flaws", "Laura Palmer", "Things we lost in the fire" e "Pompeii".

Para o primeiro dia do festival, a organização confirmou ainda a banda de indie rock HAIM, que vai apresentar o álbum "Something to tell you", lançado em 2017. As três irmãs americanas Este Haim (baixo), Danielle Haim (guitarra e bateria) e Alana Haim (guitarra e teclado) já foram nomeadas para alguns dos mais importantes prémios do mundo da música, incluindo os Grammy, e fizeram ainda parte de 'tours' com os Florence and the Machine ou Mumford & Sons.

A oitava edição do Rock in Rio - Lisboa realiza-se nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho e conta já com concertos de Muse (dia 23), Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta e Agir (dia 24) e The Killers (dia 29).

O custo do acesso ao recinto é de 69 euros (bilhete diário) e de 117 euros (bilhete para o segundo fim de semana). Os bilhetes para o primeiro fim de semana já se encontram esgotados.