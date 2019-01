Bastille e Capitão Fausto no North Music Festival

Delfim Machado Hoje às 11:43 Facebook

O festival North Music Festival confirmou, esta quinta-feira, que Bastille e Capitão Fausto vão estar presentes no festival que se realiza na Alfândega do Porto a 24 e 25 de maio. Ambas as bandas atuam no segundo dia, o mesmo de Franz Ferdinand.

No caso dos britânicos Bastille, 2019 é mais um ano em que passam pelos festivais de verão, depois de terem estado no Marés Vivas em 2017 e Rock in Rio em 2018. Fundados em 2010, os Bastille começaram por ser um projeto a solo do vocalista Dan Smith, a que mais tarde se juntou o teclista Kyle Simmons, o baixista e guitarrista Will Farquarson e o baterista Chris Wood.

A banda de rock alternativo, bastante acarinhada pelo público português, tem dois álbuns de originais sendo o primeiro - Bad Blood - o grande responsável pelo sucesso dos britânicos, graças ao single "Pompeii". Mais recentemente, a banda que também marcou presença na famosa passagem de ano em Time Square, voltou a invadir as rádios nacionais com o tema "Happier", em colaboração com Marshmello. Em maio deste ano os Bastille prometem fazer vibrar a plateia num cenário único à beira do Douro, revisitando temas como "Quarter Past Midnight", "Flaws", "Laura Palmer" ou "Things We Lost in the Fire".

Já os Capitão Fausto vão levar a digressão "Até que enfim!" à Alfândega do Porto e anteciparem o lançamento do álbum "A Invenção do Dia Claro", que foi gravado no ano passado em São Paulo, no Brasil. Do novo disco fazem parte os temas já revelados "Faço as vontades" e "Sempre bem". Sucede a "Capitão Fausto têm os dias contados", de 2016. Dos Capitão Fausto fazem parte Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Manuel Palha, Francisco Ferreira e Domingos Coimbra.

Recorde-se que para além de Franz Ferdinand, a organização do North Music Festival já tinha anunciado a presença dos Bush nesta terceira edição do festival.