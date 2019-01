Beatriz Nunes atua ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:34 Facebook

Beatriz Nunes atua ao vivo, esta terça-feira, a partir das 15 horas, na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Lançado em 2018, "Canto Primeiro" é o primeiro álbum de originais de Beatriz Nunes, que inclui também novos arranjos de clássicos como "A Canção da Paciência", de José Afonso, e criações para poemas portugueses contemporâneos, como é o caso do poema "Pára-me de Repente o pensamento", de Ângelo de Lima, ou "Senhora do Ó", de Margarida Vale de Gato.

Na companhia de Luís Barrigas (piano), Mário Franco (contrabaixo) e Jorge Moniz (bateria), Beatriz assina "um disco íntimo", onde se encontram canções de caráter contemplativo, entre a herança da música portuguesa, a música de cantautor e o jazz.

Em 2018, foi seleccionada pela European Jazz Network para os concertos no âmbito da conferência On The Edge, em Lisboa.

Aos 30 anos, a artista tem um percurso já vasto, feito de estudo e entrega, de experiências intensas - do Conservatório a digressões internacionais com Madredeus, com quem colabora desde 2011, ao lado de Pedro Ayres Magalhães e Carlos Maria Trindade -, de exploração de múltiplas vertentes - da música popular e do jazz, à erudição do canto lírico - e de devolução dos conhecimentos adquiridos através do ensino - dá aulas na Escola de Jazz do Barreiro e na Escola Profissional Ofício das Artes em Montemor-o-Novo.

A compositora e produtora atua esta terça-feira, pelas 19.30 horas, na Casa da Música, no Porto, no âmbito do projeto Novos Valores do Jazz, que tem por objetivo distinguir e incentivar o trabalho de jovens músicos com idade até 35 anos, em todos os géneros musicais e promover projetos artísticos de reconhecida qualidade.