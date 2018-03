Benedita Pereira na primeira edição do festival Canneseries de ficção televisiva

Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Canneseries, primeiro festival dedicado à ficção televisiva, vai decorrer de 4 a 11 de abril, na cidade francesa, com a atriz portuguesa Benedita Pereira no elenco de "Versalhes" e dez séries internacionais em competição, segundo calendário anunciado esta terça-feira.

Entre as dez séries em competição encontram-se o 'thriller' mexicano "Aqui en la tierra", de oito episódios (Fox), uma criação do ator e realizador Gael García Bernal, e a série italiana "Il Cacciatore" (Rai 2), que revive a luta do magistrado Saverio Barone contra a 'Cosa Nostra', nos anos de 1990.

"Félix", do espanhol Cesc Gay (Moviestar), "Killing Eve", série de espionagem de Phoebe Waller-Bridge (BBC America), as israelitas "Miguel" (Hot) e "When Heroes fly" (Keshet Broadcasting), a norueguesa "State of Happiness" (NRK1), a alemã "The Typist" (ZDF), a sul-coreana "Mother" (TvN) e a belga "Undercover"(Eén) são outras oito produções selecionadas para competição.

O festival vai abril com a estreia da terceira temporada de "Versalhes", exibida fora de competição, que conta com a atriz portuguesa Benedita Pereira no elenco, no papel de Isabel de Portugal, de acordo com a programação hoje anunciada.

No fecho do festival, será também apresentado fora de competição, em antestreia mundial, a produção "Safe", uma série concebida pelo norte-americano Harlan Coben, o criador de "The Five", que preside o júri.

"La vérité sur l'affaire Harry Québert", adaptação do romance de Joël Dicker, realizada por Jean-Jacques Annaud, com Patrick Dempsey como protagonista, é outra estreia aguardada.

O festival Canneseries foi criado em 2017, com o objetivo de se tornar no certame internacional de referência para a produção televisiva de ficção.

Na primeira edição, vai entregar seis prémios: melhor série, melhor música, melhor argumento, melhor intérprete, melhor interpretação especial (para grupos de atores) e melhor série digital.

Canneseries tem como concorrência direta o festival Series Mania, cuja primeira edição também se realiza este ano, na cidade francesa de Lille, nos dias 27 de abril a 05 de maio.

Com exibição de 130 produções, a maioria em estreia, a programação de Canneseries pode ser consultada em www.canneseries.com.